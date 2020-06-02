Полицейские задержали 10 человек по делу о стрельбе в Одессе на рынке "7 километр".

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По информации правоохранителей, конфликт на рынке возник между работниками, которые не поделили места для парковки автомобилей.

При этом работники одного из магазинов с травматическими пистолетами и битами зашли в павильон тканей, в котором совершили погром.

В полиции сообщают, что правоохранители, которые прибыли на место происшествия, прекратили конфликт. На рынке были задержаны и доставлены в отделение полиции 10 человек.

По факту конфликта было возбуждено криминальное производство. В данный момент полицейские устанавливают всех участников произошедшего.