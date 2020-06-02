Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
По информации правоохранителей, конфликт на рынке возник между работниками, которые не поделили места для парковки автомобилей.
При этом работники одного из магазинов с травматическими пистолетами и битами зашли в павильон тканей, в котором совершили погром.
В полиции сообщают, что правоохранители, которые прибыли на место происшествия, прекратили конфликт. На рынке были задержаны и доставлены в отделение полиции 10 человек.
По факту конфликта было возбуждено криминальное производство. В данный момент полицейские устанавливают всех участников произошедшего.
- В Одессе произошла стрельба на промтоварном рынке. В результате инцидента ранены два человека.