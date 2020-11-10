Национальная полиция закрыла уголовное производство по экс-вице-президента США Джо Байдена, которое было открыто по заявлению экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Об этом сообщает государственное информагентство “Укринформ“, ссылаясь на информацию источника в Офисе генпрокурора и соответствующее постановление Печерского управления полиции.

“Нацполиция закрыла уголовное дело в отношении Джозефа Байдена, открытое по заявлению бывшего генпрокурора Виктора Шокина”, – сообщил источник.

Собеседник агентства также проинформировал, что производство было открыто из-за возможного вмешательства в деятельность чиновника (ст. 344 УК).

Госбюро расследований открыло производство после соответствующего решения суда. Впоследствии дело было передано в Печерское управление НПУ, которое в конце концов и закрыло его. Это произошло в конце сентября.

Причиной для закрытия производства стало то, что расследование доказало отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о таком вмешательстве.

Напомним, ранее Шокин заявил, что в 2016 году был уволен с должности генпрокурора якобы из-за давления со стороны бывшего вице-президента США Байдена. По его словам, Байден требовал освободить его в обмен на предоставление Украине гарантий на $1 млрд долларов. Причиной для этого стало расследования деятельности компании Burisma, в правление которой входил сын Джо Байдена — Хантер.

В феврале за решение суда производство по заявлению Фокина было открыто, однако в нем не было указано имя лица, якобы вмешивалась в деятельность Шокина.