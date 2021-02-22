В Сумской области разоблачили двух мужчин, которые продавали несуществующие машины. За якобы пригон "евроблях" брали практически полную стоимость авто.

Об этом говорится в сообщении на сайте киберполиции.

Мошенники на платформе объявлений в Интернете выставляли на продажу автомобили с пробегом из Европы при условии частичной предоплаты. После первого платежа заказчика уверяли, что за машиной уже уехали.

Далее имитировали законность сделки, в частности присылали покупателям заблаговременно созданные видео, а также предоставляли фейковые поручения. Убедив клиентов – требовали второй платеж, равный почти полной стоимости покупки. В итоге – злоумышленники “исчезали” и не выполняли взятых на себя обязательств.

“Таким образом злоумышленники обманули 24-х граждан более чем на миллион гривен”, – говорится в сообщении.

По месту жительства фигурантов и в их автомобилях работники полиции провели обыски.

Подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей.