Об этом говорится в сообщении на сайте киберполиции.
Мошенники на платформе объявлений в Интернете выставляли на продажу автомобили с пробегом из Европы при условии частичной предоплаты. После первого платежа заказчика уверяли, что за машиной уже уехали.
Далее имитировали законность сделки, в частности присылали покупателям заблаговременно созданные видео, а также предоставляли фейковые поручения. Убедив клиентов – требовали второй платеж, равный почти полной стоимости покупки. В итоге – злоумышленники “исчезали” и не выполняли взятых на себя обязательств.
“Таким образом злоумышленники обманули 24-х граждан более чем на миллион гривен”, – говорится в сообщении.
По месту жительства фигурантов и в их автомобилях работники полиции провели обыски.
Подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей.
- Верховная Рада Украины приняла два законопроекта относительно доступной растаможки автомобилей на еврономерах (“евроблях”).
- Ранее сообщалось, что в Украине система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД) начала регистрировать нарушения, совершенные водителями “евроблях” (автомобилей на иностранной регистрации).