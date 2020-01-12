Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.
Полицейские также задержали группу киллеров. Часть из них разоблачили раньше, а сегодня оперативники Нацполиции совместно с коллегами полиции Киевщины, с привлечением спецназа КОРД под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали именно организатора убийства Амины Окуевой.
“В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы”, – сообщил Клименко.
Глава Нацполиции отметил, что ДНК задержанного совпало с ДНК на оставленном на месте убийства Амины Окуевой оружия.
Сейчас проводятся все необходимые следственные действия. Кроме того, проверяется причастность задержанных к совершению других преступлений.
Напомним, вечером 30 октября 2017 года под Киевом на железнодорожном переезде расстреляли автомобиль с Адамом Осмаевым и Аминой Окуевой. Женщина была убита, а ее муж получил ранение в ногу.
Окуева погибла от выстрела в голову.
- По факту убийства Окуевой было открыто уголовное производство по ст. 115 УК (“Умышленное убийство”). Сообщалось, что Амину Окуеву похоронили в Днепре по мусульманским обычаям.
- Полиция Киевской области по факту убийства Амины Окуевой открыла уголовное производство по ст. 115 УК Украины – умышленное убийство, которое расценивается как заказное.