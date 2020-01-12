Правоохранители задержали организатора убийства Амины Окуевой, добровольца, которая воевала на Донбассе на стороне Украины.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Полицейские также задержали группу киллеров. Часть из них разоблачили раньше, а сегодня оперативники Нацполиции совместно с коллегами полиции Киевщины, с привлечением спецназа КОРД под процессуальным руководством областной прокуратуры задержали именно организатора убийства Амины Окуевой.

“В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы”, – сообщил Клименко.

Глава Нацполиции отметил, что ДНК задержанного совпало с ДНК на оставленном на месте убийства Амины Окуевой оружия.

Сейчас проводятся все необходимые следственные действия. Кроме того, проверяется причастность задержанных к совершению других преступлений.

Напомним, вечером 30 октября 2017 года под Киевом на железнодорожном переезде расстреляли автомобиль с Адамом Осмаевым и Аминой Окуевой. Женщина была убита, а ее муж получил ранение в ногу.

Окуева погибла от выстрела в голову.