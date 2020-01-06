В Киеве был жестко задержан полицией активист организации "Видсич" Леонид Овчаренко за вопрос российскому блогеру о том, "чей Крым".

Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

“Не прошло и полгода как наша новая Национальная полиция Украины задерживает нашего активиста Лео Овчаренко по сути, за вопрос “чей Крым” к российской блогерше, которая приехала “делиться опытом” и которая перед этим незаконно посещала оккупированный Крым”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что активиста в данный момент отвезли в отделение полиции по адресу Голосеевская, 15.

Также в организации уточняют, что Овчаренко задавал вопрос про Крым бывшей журналистке пропагандистского канала “Россия” Александре Митрошиной.

“Сначала “правоохранители”, которых вызвал сам активист, настойчиво противозаконно требовали, чтобы тот вышел. А потом взяли его в наручники и поставили на колени перед озверевшей толпой поклонниц блогерки. Один из этих фанатов перед этим угрожал убийством активисту”, – сказано в сообщении.

Поліція наділа кайданки на нашого активіста Leo Ovcharenko і повезла у відділок, перед тим влаштувавши публічне "… Gepostet von Відсіч am Montag, 6. Januar 2020

Позднее на странице организации сообщили, что задержаны были двое активистов.

“Полиция незаконно задержала двух активистов – Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. В процессе задержания Леонида побили, досталось по голове. Активисты, которые уже ждут под отделением, позвонили в 103 сами. Активиста не отпускают из отделения, невзирая на то, что ему ему сказали, что он не “задержан”, а приглашен. Врачи скорой сказали, что Леониду нужна госпитализация, но полиция не разрешила его забрать”, – уточняют в организации.