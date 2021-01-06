Полицейскому, который при задержании темнокожего мужчины, Джейкоба Блейка, в Кеноше (штат Висконсин) семь раз стрелял в него, выдвигать обвинения не будут.

Об этом объявил окружной прокурор, сообщает американский телеканал CNN.

Вечером в воскресенье, 23 августа, в городе Кеноша (Висконсин) двое полицейских выстрелили в спину 29-летнему чернокожему мужчине Джейкобу Блейку. Это произошло в тот момент, когда он подошел к своему джипу, в котором находились трое его маленьких сыновей.

Инцидент произошел через три месяца после того, как полицейские в Миннеаполисе убили другого темнокожего мужчину, Джорджа Флойда, чья смерть привела к масштабным и длительным массовых протестам против расизма и полицейской агрессии.

После произошедшего Блейк выжил, но остался парализованным ниже пояса. 5 января стало известно, что белому офицеру Рустену Шески, который стрелял в Блейка семь раз, не будут предъявлены обвинения. Предъявлять обвинения не будут и двум другим офицерам, которые присутствовали при этом.

“Сейчас я принял решение, что ни одному сотруднику правоохранительных органов Кеноша не будет предъявлено обвинение в совершении какого-либо уголовного преступления на основании фактов и законов”, — заявил окружной прокурор округа Кеноша Майкл Грейвли, добавив, что Блейку обвинений тоже не предъявят.

Семья Блейка объявила, что не согласна с этим решением, и будет добиваться привлечения полицейских к ответственности.

“Давайте сделает так, чтобы нас было слышно во всем мире. Мы не собираемся останавливаться в Кеноше. Мы направляемся в Вашингтон. Мы направляемся в офис Нэнси Пелоси. Мы идем к тем, кто будет отвечать в Сенате. Потому что это должно быть услышанным на федеральном уровне, не только для моего сына, но и для всех, кто пострадал от жестокости полиции — для всех”, — заявил Джейкоб Блейк-старший, отец пострадавшего, призвав граждан “встать и пошуметь”.

Накануне оглашения решения власти города подготовились к потенциальным беспорядкам. Городской совет предоставил мэру города Джону Антарамяну чрезвычайные полномочия после того, как было сделано объявление. Для охраны порядка мобилизовали 500 военнослужащих Национальной гвардии.