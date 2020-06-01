Полицию Винницкой области возглавил Иван Ищенко, которого активисты обвиняют в уничтожении доказательств по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

“Иван Ищенко – опытный офицер с 18-летним стажем работы в правоохранительных органах, который начинал службу оперуполномоченным уголовного розыска, работал заместителем начальника райотдела и руководителем райотделов полиции, возглавлял превентивный блок полиции, занимал должность заместителя начальника полиции Одесской области”, – говорится в сообщении.

При этом, по информации активистов и СМИ, Ищенко принимал участие в трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе. В частности, общественный деятель Роман Синицин опубликовал скрин с видео, где видно Ищенко вместе с “антимайдановцами” во время уличных боев между пророссийскими и проукраинскими активистами 2 мая.

В свою очередь одесский общественный деятель Виталий Устименко на своей странице в Facebook заявил, что именно Ищенко ответственен за уничтожение вещественных доказательств по делу 2 мая 2014 года Одессы.

“Уже 3 мая 2014 года все основные доказательства были уничтожены, а доступ к Дому профсоюзов имел каждый. Ну а в дальнейшие годы Ищенко стабильно и качественно обслуживал нужды Труханова-Галантерника, отбивал атаки злостных активистов на незаконные застройки в прибрежной зоне”, – написал Устименко.

До назначения Ищенко полицией Винницкой области временно руководил Александр Солдатов.

Как заявила на своей странице в Facebook правозащитница Евгения Закревская, “Солдатов со списка подонков, которые сфабриковали дело против известного винницкого правозащитника, который “достал” руководство своей борьбой с пытками в милиции и тюрьмах и качественным и системным документированием этих пыток”.

“Именно Солдатов непосредственно и нарушил криминальное производство против Дмитрия Гройсмана”, – написала она.