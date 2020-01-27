Американский политолог Джулиан Зелизер проанализировал, почему сенатор-демократ Берни Сандерс внезапно улучшил свои позиции в президентской гонке.

Об этом он рассказал в статье для американского телеканала CNN.

Как сообщалось ранее, по данным последних опросов американский сенатор из штата Вермонт Берни Сандерс лидирует среди кандидатов в президенты США от Демократической партии в штате Айова.

По мнению политолога, секрет внезапного успеха сенатора из Вермонта в том, что “его кандидатура основана на движении”.

“Сандерс поддерживает концепцию избирательной политики, которая предусматривает, что кампании должны строиться снизу вверх. В эпоху выборов, ориентированных на кандидатов, то, что было очевидно в 2016 году, остается ясным сегодня: сенатор накопил преданных сторонников, которые воображают, что пытаются изменить основы политики, а не просто победить на выборах”, — подчеркнул он.

Зелизер отметил, что целое “движение” мод руководством Сандерса “создало прочную основу для его кандидатуры, которая предотвращает драматические колебания, которые испытали другие”.

Сравнивая Сандерса и действующего президента Дональда Трампа, политолог отмечает, что сенатор-демократ предлагает “моральную ясность” в то время, как ничего не кажется заслуживающим доверия, а американский лидер “ежедневно извергает дезинформацию”.

Говоря о главном сопернике Сандерса среди демократов — бывшем вице-президенте Джо Байдене — политолог отметил, что последний заручился поддержкой благодаря “неуловимой черте “избираемости”.

“Но этот источник силы также делает Байдена уязвимым и создал динамическое поле. Когда возникают серьезные опасения по поводу его избираемости, это создает возможности для всплесков, которые мы видели”, — написал он.

Одной из сильных сторон Сандерса Зелизер называет то, что он способен “апеллировать к белым американцам рабочего класса, а также к более молодым латиноамериканцам и афроамериканцам”.

“Это предполагает, что он потенциально мог бы создать такую ​​коалицию, которая понадобится демократам для победы”, — подчеркнул политолог.

Зелизер считает, что успех Сандерса не является чем-то удивительным и “происходит из подлинного недовольства электората по поводу надломленного состояния американской политики”.