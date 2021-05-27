Влада Китаю вважає, що нове розслідування щодо походження коронавірусу COVID-19, ініційоване президентом США Джо Байденом, це "політична маніпуляція" та спроба "перекласти вину".

Про це повідомляє ВВС.

Байден дав розвідці 90 днів на підготовку звіту щодо походження коронавірусу. Наразі у розвідників дві версії. Перша – коронавірус з’явився після витоку з лабораторії в Ухані. Друга – коронавірус людина отримала від тварини-носія.

В Міністерстві закордонних справ Китаю у відповідь звинуватили США в “політичних маніпуляціях” та “перекладанні вини”. Чиновники заявили, що не може бути жодного раціонального зв’язку між походженням коронавірусу та лабораторією з вивчення вірусів в Ухані.

Перший випадок зараження коронавірусу було офіційно зафіксовано в Ухані в кінці 2019 року. За однією з версій, люди заражалися на ринку морепродуктів та екзотичних морських тварин в місті. З того часу у світі було підтверджено 168 мільйонів випадків зараження, з них – 3,5 мільйони випадків були смертельними.

Ініціативу Байдена підтримав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Однак представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Лицзянь сказав, що заява Байдена свідчить про те, що США “не цікавить правда, факти, серйозне наукове розслідування походження вірусу”.

“Їх (США) мета – використати пандемію для переслідування стигматизації, політичних маніпуляцій та перекладання провини. Вони проявляють неповагу до науки, безвідповідальність до життів людей та контрпродуктивні для узгоджених зусиль щодо боротьби з вірусом”, – сказав він.

Також він сказав, що в американських спецслужб вже є “темна історія” поширення дезінформації.

В заяві посольства Китаю в США прямо не сказали про ініціативу Байдена, але написали, що “кампанії наклепу та перекладання провини повертаються”.

В Пекіні додали, що заява Байдена – частина масштабного плану з геополітичної боротьби. Також Вашингтону нагадали про “сумнозвісний послужний список” американської розвідки напередодні війни в Іраку у 2003 році.

Спільне дослідження походження COVID-19, проведене Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) і Китаєм, говорить про те, що коронавірус передався людині від летючих мишей через проміжну ланку. При цьому витік з лабораторії “вкрай малоймовірний”.