Верховная Рада Украины провалила сегодня законопроект об авиационных правилах, которым вносились противоречивые изменения в закон о языке. Рассмотрение документа сопровождалось активной дискуссией в чате нардепов от "Слуги народа".

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Речь идет о проекте закона №3683.

Его поддержали лишь 206 нардепов при 226 минимально необходимых: 193 – от “Слуги народа”, 1 – от группы “За майбутне”, 5 – от группы “Довира”, 7 внефракционных.

Другие фракции не дали ни одного голоса.

Впоследствии этот документ 245 голосами был направлен на доработку.

О чем законопроект?

Инициатором документа является Кабинет Министров.

Законопроектом предлагается “обеспечить внедрение в национальное законодательство Украины документов Европейского агентства по безопасности полетов (EASA), которые устанавливают требования для сертификации, надзора и эксплуатации воздушных судов”.

Несмотря на то, что правительственный законопроект касается авиационных правил, он предлагает изменения в закон о языке.

В частности, критику нардепов вызвали изменения в статью 13 закона Украины о государственном языке. Эти изменения предусматривают, что органы власти смогут принимать нормативно-правовые акты и вести документооборот не обязательно на государственном языке.

Следует отметить, что Главное научно-экспертное управление ВР пришло к выводу, что упомянутое предложение противоречит Конституции Украины.

“Это не закон об авиационных правилах. Это закон об отмене закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. Законопроект предлагает внести изменения в статью 13, регламентирующую язык нормативно-правовых актов. Сегодня норма указывает, что языком нормативно-правовых актов является государственный язык. А этот законопроект предлагает добавить: “если иное не установлено законом”. Предложенные изменения имеют общий характер и не ограничиваются англоязычными авиационными правилами. Предлагается сделать лазейку, которая фактически позволяет принятие нормативно-правовых актов и внедрение делопроизводства в государственных и местных органах власти на любом языке“, – пояснил, выступая с трибуны ВР, нардеп от “Европейской Солидарности” Николай Княжицкий и призвал не поддерживать законопроект.

С подобными заявлениями также выступили нардепы от “Батькивщины” и “Голоса”. Они отмечали, что без изъятия противоречивой языковой нормы их фракции не будут голосовать за законопроект №3683.

О чем спорили “слуги народа”?

Переписка в чате фракции “слуг” попала в объектив фотокорреспондента #Букв.

В рамках дискуссии один из “слуг” – нардеп Игорь Марчук заявил, что “официальные языки ICAO (Международной организации гражданской авиации, – ред.) – английский, французский, русский, испанский”.

По мнению “слуги” Марчука, “все остальное – политические спекуляции на тему “языка”, которые к авиации не имеют никакого отношения”.

С ним согласились еще несколько “слуг”.

Однако в защиту языкового закона выступила нардеп Ольга Совгиря – представитель Верховной Рады в Конституционном суде.

“Не нужно вносить законом об авиации изменения в закон о языке, которые касаются не только авиации. Это действительно вызывает логические и обоснованные вопросы”, – подчеркнула она, обращаясь к коллегам из “СН”.

В ответ один из “слуг” написал, что “самолеты не летают на украинском языке”.

“Так и не вносите изменения в закон о языке”, – парировала Совгиря.