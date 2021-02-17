Депутат парламента Нидерландов Герт Вилдерс, который возглавляет третью по численности партию страны "Партии Свободы", опубликовал коллаж о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане. Турция начала расследование.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Анкары.

“Генеральной прокуратурой Анкары было инициировано расследование в связи с публикациями в Twitter от 15 февраля члена парламента Нидерландов Герта Вилдерса, содержащими фотографии и оскорбления в адрес нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана”, — говорится в сообщении.

В тот день Вилдерс посвятил Эрдогану только один пост — с коллажем, на котором половина лица Эрдогана покрыта бородой, на фоне — флаг террористической организации “Исламское государство”. Сообщение сопровождает подпись: “Террорист”.

Политик уже отреагировал на заявление прокуратуры, назвав Эрдогана диктатором.

“Свобода слова — понятие, неизвестное диктатору Эрдогану. Не критикуйте его, иначе будете фигурировать в расследовании и будете привлечены к ответственности. Турецкий тоталитаризм”, — заявил Вилдерс.

Стоит отметить, что Вилдерс ранее попадал в скандалы из-за своих заявлений в отношении ислама. В 2008 году он снял фильм “Фитна” в формате комментариев к Корану, в которых он связывает ислам с терроризмом. Ленту нередко определяют как антиисламскую, но сам автор утверждает, что это просто критика ислама.

Как известно, Эрдоган — мусульманин, а деятельность террористических организаций вроде ИГИЛ и Аль-Каиды публично критикує.