Политсовет «Слуги народа» оценит деятельность нардепов, – Корниенко

Об этом заявил глава партии Александр Корниенко на XI съезде политсилы, сообщают #Буквы.

В частности, он отметил, что местные советы “Слуги народа” должны иметь полномочия инициировать исключение депутата из партии. После этого политический совет должен давать оценку деятельности этого народного депутата.

“Мы должны придерживаться принципов субсидиарности и местные советы должны брать ответственность по исключению таких людей в парламенте. В первую очередь я про партии говорю, что касательно наших фракций, то мы обсудим принципы взаимодействия политичного совета партии с фракцией Рады и советами партий в областях”, – сказал Корниенко.