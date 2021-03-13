Covid-19 Украина

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Политсовет «Слуги народа» оценит деятельность нардепов, – Корниенко

Новый политический совет партии "Слуга народа" должен оценивать деятельность народных депутатов.

Суббота, 13 марта 2021, 14:30

Об этом заявил глава партии Александр Корниенко на XI съезде политсилы, сообщают #Буквы.

В частности, он отметил, что местные советы “Слуги народа” должны иметь полномочия инициировать исключение депутата из партии. После этого политический совет должен давать оценку деятельности этого народного депутата.

“Мы должны придерживаться принципов субсидиарности и местные советы должны брать ответственность по исключению таких людей в парламенте. В первую очередь я про партии говорю, что касательно наших фракций, то мы обсудим принципы взаимодействия политичного совета партии с фракцией Рады и советами партий в областях”, – сказал Корниенко.

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что в партии “Слуга народа” есть “засланные казачки и случайные люди”.
Теги: Александр Корниенко, Слуга народа

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