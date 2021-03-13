Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

Соответствующее решение совет принял на своем первом заседании после ХІ съезда партии.

Заместителями главы политсовета стали:

• первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук;

• заместитель руководителя фракции “СН” Евгения Кравчук;

• член комитета ВР по вопросам свободы слова Андрей Мотовиловец;

• первый заместитель главыа евроинтеграционного комитета ВР Вадим Галайчук.

Секретарем политсовета стал член комитета ВР по вопросам прав ветеранов Анатолий Остапенко.

Еще 8 заместителей изберут на следующих заседаниях.

В общем, в политсовет должны войти 73 члена. Сегодня съезд избрал 62 из них.

Стоит отметить, что членами политсовета также стали: вице-премьер –министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров; вице-премьер – министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина; министр юстиции Денис Малюська; министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко; министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Кроме того, в его состав вошли еще ряд нардепов от “Слуги народа”, а также представители местных органов власти (например, глава Черкасской ОГА Александр Скичко, глава Донецкой ОГА Павел Кириленко), другие партийцы.

Стоит отметить, что в состав политсовета, в отличие от Стефанчука, не вошел спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

О причинах этого журналисты спросили сегодня на пресс-конференции главу партии “Слуга народа” Александра Корниенко.

В ответ он заявил, что Разумков – “занятой человек, одно из первых лиц государства”.

“Не думаю, что у него есть много возможностей еще партийной работе уделять внимание. Он об этом неоднократно говорил публично”, – добавил Корниенко.

В свою очередь Давид Арахамия на пресс-конференции добавил, что “согласно политической традиции” первые три человека в государстве – президент, глава ВР и глава правительства – “желательно, чтобы они были аполитичны”.