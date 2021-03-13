Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.
Соответствующее решение совет принял на своем первом заседании после ХІ съезда партии.
Заместителями главы политсовета стали:
• первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук;
• заместитель руководителя фракции “СН” Евгения Кравчук;
• член комитета ВР по вопросам свободы слова Андрей Мотовиловец;
• первый заместитель главыа евроинтеграционного комитета ВР Вадим Галайчук.
Секретарем политсовета стал член комитета ВР по вопросам прав ветеранов Анатолий Остапенко.
Еще 8 заместителей изберут на следующих заседаниях.
В общем, в политсовет должны войти 73 члена. Сегодня съезд избрал 62 из них.
Стоит отметить, что членами политсовета также стали: вице-премьер –министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров; вице-премьер – министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина; министр юстиции Денис Малюська; министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко; министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
Кроме того, в его состав вошли еще ряд нардепов от “Слуги народа”, а также представители местных органов власти (например, глава Черкасской ОГА Александр Скичко, глава Донецкой ОГА Павел Кириленко), другие партийцы.
Стоит отметить, что в состав политсовета, в отличие от Стефанчука, не вошел спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
О причинах этого журналисты спросили сегодня на пресс-конференции главу партии “Слуга народа” Александра Корниенко.
В ответ он заявил, что Разумков – “занятой человек, одно из первых лиц государства”.
“Не думаю, что у него есть много возможностей еще партийной работе уделять внимание. Он об этом неоднократно говорил публично”, – добавил Корниенко.
В свою очередь Давид Арахамия на пресс-конференции добавил, что “согласно политической традиции” первые три человека в государстве – президент, глава ВР и глава правительства – “желательно, чтобы они были аполитичны”.
- Пропрезидентская политическая партия “Слуга народа” утвердила новую редакцию своего устава, согласно которому была переформатирована структура политсилы и созданы два новых органа – политический совет и нацыональный совет общин.
- На сегодняшнем съезде президент Украины Владимир Зеленский признал, что в партии “Слуга народа” есть “засланные казачки и случайные люди”. Глава государства также заявил, что “слуги народа” в полном составе должны поддерживать важные законодательные инициативы власти.