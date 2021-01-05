Национальная полиция готова к проведению следственных действий с бывшим белорусским спецназовцем Игорем Макаром. Накануне мужчина опубликовал аудиозапись, где силовики Беларуси обсуждают возможность убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что аудиозапись уже отправили на фоноскопическую экспертизу.

С целью получения дополнительной информации относительно вероятных заказчиков убийства Шеремета, украинские следователи планируют допросить распорядителя звукозаписи.

В Нацполиции добавили, что распорядитель находится на территории Евросоюза. Поэтому нужно соблюдать процедуры международной правовой помощи. Работники полиции и Офиса генпрокурора уже сформировали группу и готовы в ближайшее время выехать в страну, где находится владелец записи.

“Кроме того, следователи Нацполиции подготовили официальное приглашение в Украину лицу, которое является распорядителем звукозаписи, для участия в следственных действиях. Мужчина получит процессуальный статус свидетеля, также ему будет обеспечена надлежащая охрана”, – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что информация о так называемом “белорусском следе” в деле об убийстве Шеремета касается именно заказчиков, а не исполнителей, поэтому будет рассматриваться в рамках нового уголовного производства.

“Дело об исполнителях убийства Павла Шеремета уже рассматривается в суде. Следствием была собрана полная доказательная база причастности трех обвиняемых к совершению этого преступления. В дальнейшем решение будет принимать суд”, – добавили в полиции.

На аудиозаписи упоминается и ненавистный для Лукашенко журналист Павел Шеремет, который “зае*ал, б**дь”

“Сделаем закладку какую-то, и так далее, чтобы эту крысу, б**дь, совсем б**дь — ни рук, ни ног не соберут. Всё чтобы было как натуральным образом” — говорит на аудио экс-глава КГБ Вадим Зайцев.

О задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году, стало известно в начале декабря 2019 года. Подозрения были предъявлены медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтерке Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. С того момента Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находились под стражей (Антоненко до сих пор), а Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.