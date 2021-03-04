Полиция Капитолия попросила подмогу нацгвардейцев еще на 60 дней

Полиция Капитолия США попросила подмогу Национальной гвардии еще на 60 дней, поскольку сохраняется риск возможного штурма.

Об этом сообщает Associated Press.

Сейчас эту просьбу рассматривают в Пентагоне.

В запросе полиция Капитолия указывает, что сохраняется беспокойство безопасности и возможности насилия через два месяца после того, как сторонники бывшего президента США Дональда Трампа ворвались в здание.

Отмечается, что полиция находится в состоянии повышенной готовности после сообщения разведки о возможном повторном штурме Капитолия.

Запрос поступил в последние 36 часов. Сейчас Национальная гвардия ищет добровольцев для усиления безопасности комплекса. Представители Пентагона подтвердили, что запрос рассматривается.

В настоящее время в Пентагоне находятся более 5000 нацгвардейцев. Они покинут столицу 12 марта, согласно действующему приказу. Вероятно, миссию гвардейцев продлят.

В то же время полиция Капитолия планирует оставить колючую проволоку на ограждении Капитолия еще на несколько месяцев.