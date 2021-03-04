Полиция Капитолия попросила подмогу нацгвардейцев еще на 60 дней

Об этом сообщает Associated Press.
Сейчас эту просьбу рассматривают в Пентагоне.
В запросе полиция Капитолия указывает, что сохраняется беспокойство безопасности и возможности насилия через два месяца после того, как сторонники бывшего президента США Дональда Трампа ворвались в здание.
Отмечается, что полиция находится в состоянии повышенной готовности после сообщения разведки о возможном повторном штурме Капитолия.
Запрос поступил в последние 36 часов. Сейчас Национальная гвардия ищет добровольцев для усиления безопасности комплекса. Представители Пентагона подтвердили, что запрос рассматривается.
В настоящее время в Пентагоне находятся более 5000 нацгвардейцев. Они покинут столицу 12 марта, согласно действующему приказу. Вероятно, миссию гвардейцев продлят.
В то же время полиция Капитолия планирует оставить колючую проволоку на ограждении Капитолия еще на несколько месяцев.
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- О том, что такое QAnon, и каким был контекст, в котором теория приобрела популярность, #Буквы рассказывали ранее.
- А о том, как кампания Трампа использовала QAnon для переизбрания президента – читайте в материале.