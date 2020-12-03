К так называемому опросу, инициированному президентом Владимиром Зеленским, привлекали детей-волонтеров. Однако в полиции отметили, что волонтерскую деятельность детей позволили родители.

Об этом на своей Facebook-странице сообщила народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко.

Нардепы обратились к детскому омбудсмену, уполномоченному по правам человека и полиции с требованием дать правовую оценку привлечению детей к опросу.

В полиции ответили, что действительно было зафиксировано привлечение детей к опросу. В частности, в Ивано-Франковской (4), Львовской (2), Ровенской (1), Днепропетровской (1), Хмельницкой (1) областях и городе Одесса (1).

Однако в ходе проверки было установлено, что дети принимали участие в опросе с письменного согласия родителей. Два случая не подтвердились. В Хмельницкой области 11-летний ребенок с разрешения бабушки участвовал в опросе. На его мать и бабушку составили протокол об административных правонарушениях.

Геращенко отметила, что до сих пор остается неизвестным то, сколько стоил опрос и кто за него заплатил.