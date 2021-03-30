Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что бывший член мафии тщательно скрывал свое лицо. В 2014 году его объявили в розыск и обвинили в незаконной торговле кокаином в рамках работы на мафию. Мужчина тайно покинул Италию и скрывался в Доминиканской Республике.

Прошло 7 лет. Бьяр уже и забыл о том, что его ищет полиция. Он спокойно жил в городе Бока-Чика и развивал свой кулинарный видеоблог. Вероятно, мужчину никогда бы не нашли, однако полиции помогло его кулинарное шоу.

Бьяра узнали по персональным татуировками, которые он оставил после работы на мафию.

24 марта мужчину задержали и экстрадировали в Италию.

Справка. “Ндрангета” – одна из самых мощных мафий мира. Она сосредоточена в провинции Вибо-Валентия, что в регионе Калабрия, однако действует по всему миру.

Мафия контролирует трафик кокаина из стран преимущественно Южной Америки в Европу. Ее членов также подозревают в сотнях убийств, вымогательстве, пытках, покушениях на убийство.