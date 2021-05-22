Поліція заблокувала доступ до порносайту, посилання на який знайшли у підручнику з української мови для 10 класу авторства відомого мовознавця Олександра Авраменка.

Про це сам автор повідомив у Facebook.

За його словами, після інциденту до нього звернувся заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко та запропонував свою допомогу.

“Друзі, проблему з посиланням на порносайт вирішено: його вже заблоковано… Моя повага Вам, Антоне Геращенко”, – написав Авраменко.

Наразі зайти на зазначений сайт не вдається.

Раніше #Букви розповідали, що у підручнику з української мови для учнів 10 класу авторства відомого мовознавця Олександра Авраменка знайшли посилання на сайт для дорослих.

Вже через кілька хвилин у Facebook Авраменко прокоментував “неподобство”, яке сталося з його підручником. За словами автора, редактори вказали посилання на сайт з метою дотримання авторського права, але сталася помилка.