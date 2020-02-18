Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

“Николай Семена, крымский журналист, который был 22 сентября 2017 года незаконно осужден оккупационными властями, наконец находится на контролируемой правительством Украины территории. Он в безопасности и направляется в Киев”, – говорится в сообщении.

Напомним, в 2017 году подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил крымского журналиста Николая Семену к двум с половиной годам тюрьмы условно с испытательным сроком три года и запретом заниматься публичной деятельностью. Николай Семена, журналист “Радио Свобода” и “Крым.Реалии”, обвинялся российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ. В апреле 2016 года в его доме ФСБ провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено обвинение в том, что журналист опубликовал статью, которую расценили как “оправдание терроризма”.

14 января 2020 года подконтрольный России “Железнодорожный суд Симферополя” рассмотрел и удовлетворил ходатайство крымского журналиста Николая Семены о досрочном прекращении испытательного срока и снятия “судимости”. Решение вступило в силу через 10 календарных дней.