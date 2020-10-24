В субботу, 24 октября, в Украине объявлен "день тишины" накануне местных выборов. Однако политические партии продолжают незаконную агитацию во всех областях Украины. Речь идет как о сохранении агитационных материалов, которые не были своевременно изъяты, так и о появлении новых материалов с признаками агитационных.

Об этом сообщили в Facebook Комитета избирателей Украины.

Отмечается, что зафиксировано размещения билбордов без названий политических партий и их логотипов, однако полностью выполненных в стилистике политических партий. В частности речь идет о цвете, шрифтах и предвыборных лозунгах.

Например, в пгт. Гостомель Киевской области размещено билборды в стилистике политической партии “Слуга народа” с надписью “Приходи и решай! 25 октября а также билборды в стилистике политической партии ВО” Батькивщина “с изображением красных сердец и надписью: “Гостомель в сердце”.

В Киеве зафиксировали билборды с надписью “Наша проверенная надежная формула. 25 октября = 24 + 1 “. Отметим, что билборд выполнен в красно-черных цветах, а номер 24 в избирательном бюллетене на выборах в Киевсовет принадлежит партии ВО “Батькивщина”.

В Днепре появились баннеры в стилистике партии “Пропозиция” с надписью “За Днепр. Проголосуй”, а также в стилистике партии” Оппозиционная платформа – За життя”с надписью:” Выборы ЗАвершатся Життя продолжится “.

В пгт. Белогорье в Хмельницкой области появились билборды в стилистике политической партии “За будущее”, а в Каменец-Подольском – с надписью: “Проспишь 25 проснешься в 90-х”.

В Ровно размещено билборды с надписью “Мы держим слово!”, выполненные в стилистике партии ВО “Свобода”. Зафиксировали и билборды в стилистике партии “Ровно Вместе”.

В Черкассах размещено билборды “Твой голос – твое оружие. 25 октября – день, когда все решаешь ты!”.

В Житомире размещено билборды с надписью “Проголосуй”, выполненные в стилистике партии “Пропозиция”.

В городе Рубежное Луганской области размещено билборды с цифрой “3” в стилистике политической партии “Оппозиционная платформа – За життя”.

Напомним, что в “день тишины” запрещается политическая агитация. Официально предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем ​​голосования.

За ведение незаконной агитации в “день тишины” предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.