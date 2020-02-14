Об этом со слов матери политзаключенного сообщает уполномоченная по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.
“Во время разговора мать сообщила подробности о состоянии здоровья сыновей, которые, по ее мнению, намеренно скрывались администрацией пенитенциарных учреждений, подконтрольных стране-оккупанту, чтобы не менять меру пресечения. Теймур Абдуллаев перенес в летом 2019 года инсульт. Надлежащего лечения он не получил, а это может вызвать рецидив. В Узеира Абдуллаева – серьезные проблемы с сердцем и почками. Все необходимые медицинские справки, подтверждающие эти заболевания были переданы руководству пенитенциарных учреждений для получения медицинской помощи. Однако, соответствующего лечения Узеира Абдуллаеву также не было предоставлено”, – пишет Денисова.
Помимо того, мать политзаключенных попросила у Денисовой помощи в установлении точного местонахождения ее сыновей.
“К сожалению, официальных ответов, где именно они будут отбывать наказание после этапирования – нет. Диляра Абдуллаева со слезами на глазах просила меня сделать все возможное, чтобы получить эту информацию, ведь она не может найти покоя”, – написала омбудсмен.
- 24 декабря российский суд в Москве на 6 месяцев уменьшил тюремные сроки фигурантам дела “Хизб ут-Тахрир”.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в России не оказывают медицинскую помощь незаконно заключенным крымским татарам.