Об этом со слов матери политзаключенного сообщает уполномоченная по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

“Во время разговора мать сообщила подробности о состоянии здоровья сыновей, которые, по ее мнению, намеренно скрывались администрацией пенитенциарных учреждений, подконтрольных стране-оккупанту, чтобы не менять меру пресечения. Теймур Абдуллаев перенес в летом 2019 года инсульт. Надлежащего лечения он не получил, а это может вызвать рецидив. В Узеира Абдуллаева – серьезные проблемы с сердцем и почками. Все необходимые медицинские справки, подтверждающие эти заболевания были переданы руководству пенитенциарных учреждений для получения медицинской помощи. Однако, соответствующего лечения Узеира Абдуллаеву также не было предоставлено”, – пишет Денисова.

Помимо того, мать политзаключенных попросила у Денисовой помощи в установлении точного местонахождения ее сыновей.

“К сожалению, официальных ответов, где именно они будут отбывать наказание после этапирования – нет. Диляра Абдуллаева со слезами на глазах просила меня сделать все возможное, чтобы получить эту информацию, ведь она не может найти покоя”, – написала омбудсмен.