Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

“Шоу-бизнес никогда не зависел от денег государства и сегодняшний момент не просим у государства никаких дотаций, ничего не просим. О чем был мой спич: в поэтапном выходе из карантина есть все, кроме культурно-массовых мероприятий. Вот о чем я. Метро откроется, люди будут находиться друг с другом… […] Целесообразно и социально ответственно было бы сделать и концерты, риск заражения тот же”, — считает певица.

Полякова отметила, что в случае, если концерты, театральные постановки и прочие массовые мероприятия и дальше будут запрещены, огромное количество людей останется без средств существования.

“Весь сектор культурный остается без работы и людям придется уходить в другие профессии. Если артисты большие — у них есть площадки типа Youtube, Instagram, где мы можем что-то заработать на монетизации, на рекламе, то есть как-то выкрутимся. Но весь сектор поддерживающий, который делает всю эту работу, имею в виду аранжировщиков, музыкантов, танцоров, звукорежиссеров, осветителей, все это масштабное количество людей… Они просто будут уходить в другие профессии. Поэтому я призываю их поддержать”, — отметила она.

Артистка подчеркнула, что “не просит денег у государства”.

“Я прошу дать нам возможность зарабатывать и всему нашему сектору”, — сказала Полякова.