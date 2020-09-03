Украинская певица Оля Полякова записала обращение к коллегам по музыкальной индустрии и призвала выйти на митинг против угнетения шоу-бизнеса и отмены концертов из-за карантинных ограничений.

Видеообращение певица опубликовала в Facebook.

Полякова считает, что решения правительства по ограничениям из-за коронавируса приводит к упадку индустрии.

“Открывается метро, открываются торговые центры и кинотеатры открываются, а мы ждем, когда же вот-вот нам дадут возможность работать”, – сказала она.

Певица призвала своих коллег и всех неравнодушных выйти на митинг к зданию Кабинета министров.

“Необходимо создать рабочую группу из числа наших коллег по выведению музыкальной индустрии из кризиса и договориться, как мы будем работать дальше, потому что мир меняется и нам всем нужно меняться. Для этого нужно разговаривать”, – сказала Полякова.

Как сообщает Интерфакс, сейчас представители украинской музыкальной индустрии собрались у здания Кабмина.

Среди присутствующих – исполнительницы Alyona Alyona и Алина Паш, шоумен Андрей Джеджула и сама Оля Полякова.

В руках у протестующих плакаты: “Нас не слышат”, “Наказывайте виновных, а не всех подряд”, “Мы против дискриминации”, “Кабмин, не нарушай конституцию”.

Митингующие требуют от Кабмина не дискриминировать часть концертных организаторов по признаку основного КВЭД; не устанавливать государственные компенсации по признаку основного КВЭДа; сформировать четкий план действий выхода из кризиса, который будет разработан с участием представителей музыкальной индустрии, в частности, с участием членов правления Украинской музыкальной профсоюза.