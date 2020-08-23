Украинские полярники на станции "Академик Вернадский", что в Антарктиде, поздравили земляков с Днем государственного флага.

Об этом говорится в сообщении Национального антарктического научного центра.

Полярники напомнили, что более 24 лет флаг Украины развевается над станцией “Академик Вернадский” в Антарктиде.

“Наш флаг – нам символ, наша гордость, то, что нас объединяет и не только в Украине, но и за ее территорией … Этот флаг согревает и напоминает о такой родной Родину. Бережем наши символы!” – говорится в сообщении.

Фото: Yevhenii Prokopchuk