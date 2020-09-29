Полковника, бывшего командира 27-го реактивного артиллерийского полка Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Валерия Исмаилова, который под первым номером по списку партии "Европейская Солидарность" идет в Сумской областной совет, уволили.

Об этом сам Исмаилов заявил в своем обращении.

“21 сентября этого года приказом министра обороны Украины я уволен из рядов Вооруженных Сил по служебному несоответствию. 39 лет служения Родине остались позади”, – сказал он.

По его словам, то, что его “выбросили из рядов Вооруженных Сил”, сделало более устойчивым и уверенным в своих взглядах и убеждениях.

“Я уйду из “Европейской Солидарностью” до конца: в составе той команды, которая меня поддерживает, дает мне будущее. Никакой давление или угрозы на меня не повлияют”, – сказал Валерий Исмаилов.

20 сентября областная партийная конференция приняла решение о выдвижении Валерия Исмаилова во главе списка в областной совет. А 21 сентября стало известно о существовании приказа Министерства обороны Украины, которым под надуманным предлогом полковника Исмаилов хотят уволить с должности, заявили в “ЕС”.