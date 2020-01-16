16 января в Военной службе правопорядка объявили о завершении расследования. Уточняется, что во время расследования полковник прошел проверку на “детекторе лжи”.

“Военной службой правопорядка в Вооруженных Силах Украины завершено служебное расследование относительно обнародования начальником Управления гражданско-военного сотрудничества ВС Украины полковником Алексеем Ноздрачев заявлений, выходящих за пределы его служебных обязанностей. В ходе расследования военнослужащий предоставил исчерпывающие объяснения и, в частности, прошел тщательную процедуру опроса с использованием полиграфа. Обстоятельства и условия события также были всесторонне изучены специалистами военной контрразведки Службы безопасности Украины”, — говорится в сообщении.

По информации Службы, в его словах просматривается грубое нарушение регламента деятельности военных должностных лиц. В связи с этим было принято решение о понижении полковника в должности.

“По результатам служебного расследования полковника Алексей Ноздрачев привлечен к дисциплинарной ответственности — понижение в должности. Дальнейшее прохождение службы военнослужащим не будет связано с руководством подразделением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины”, — отметили в Службе.