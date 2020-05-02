Полная отмена мер карантина в Украине может привести к 140 тысячам смертей до конца года вследствие заражения коронавирусом.

Об этом в Facebook заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что если в стране резко отменят все карантинные ограничения, то к концу года смертность вследствие заражения коронавирусом составит от 120 до 140 тысяч человек.

Соответствующее моделирование предоставили ему специалисты Киевской школы экономики.

“И как бы не хотелось всем нам избавиться от этого карантина и коронавируса, надо все же включить тумблер терпения. Терпение, которое позволит нам выйти из карантина вовремя. А не преждевременно”, – заявил он.

Он подчеркнул, что отменять меры карантина в Украине будут постепенно, с учетом тех или иных противоэпидемических условий.

“Правительством планируется смягчение карантина. Но при определенных условиях. При определенных противоэпидемических, а не политических условиях”, – подчеркнул санврач.

Также Ляшко сообщил, что в МОЗ заканчивают работу над временными требованиями к заведениям, которые в скором времени возобновят предоставление услуг населению (автомойкам, парикмахерским, адвокатским и нотариальным конторам, кофейням, салонам красоты, магазинам и так далее).