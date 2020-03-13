Об этом сообщили в общественной организации по правозащите в области беременности, родов и материнства “Природные Права Украина”.
“Есть противоречивые и печальные новости в связи с всеукраинским карантином для предотвращения распространения короновируса: роддома начали жестко ограничивать право рожениц на поддержку, а именно: временно запрещать партнерские роды, посещение рожениц родственниками и даже выход женщин к посетителям”, – говорится в сообщении.
В частности, с 12 марта по 3 апреля 2020 года карантин внедрили в киевских роддомах №2 и №3.
Также, как сообщает издание Rivne Media, в Ровно ограничили посещение рожениц и партнерские роды.
“С областного управления или из областного совета нет распоряжений, но карантин объявлен по всей Украине. Мы пока ограничиваем посещения наших рожениц и присутствие партнеров на родах. Если карантин во всем государстве, то как может быть в нашем заведении полностью свободное посещение. Мы тоже медики и понимаем”, – рассказала главный врач перинатального центра Еникеева Виктория.
Кроме того, по данным издания Tvoemisto.tv во всех родильных домах Львова карантин ввели бессрочно.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
- В Украине подтверждены уже три случая заражения коронавирусом COVID-19.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения с некоторыми странами.