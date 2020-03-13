Из-за карантина, который введен в Украине с 12 марта для предотвращения распространения коронавируса, роддома начали жестко ограничивать право рожениц на поддержку.

Об этом сообщили в общественной организации по правозащите в области беременности, родов и материнства “Природные Права Украина”.

“Есть противоречивые и печальные новости в связи с всеукраинским карантином для предотвращения распространения короновируса: роддома начали жестко ограничивать право рожениц на поддержку, а именно: временно запрещать партнерские роды, посещение рожениц родственниками и даже выход женщин к посетителям”, – говорится в сообщении.

В частности, с 12 марта по 3 апреля 2020 года карантин внедрили в киевских роддомах №2 и №3.

Также, как сообщает издание Rivne Media, в Ровно ограничили посещение рожениц и партнерские роды.

“С областного управления или из областного совета нет распоряжений, но карантин объявлен по всей Украине. Мы пока ограничиваем посещения наших рожениц и присутствие партнеров на родах. Если карантин во всем государстве, то как может быть в нашем заведении полностью свободное посещение. Мы тоже медики и понимаем”, – рассказала главный врач перинатального центра Еникеева Виктория.

Кроме того, по данным издания Tvoemisto.tv во всех родильных домах Львова карантин ввели бессрочно.