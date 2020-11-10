Родильный дом №2 в Черкассах временно прекращает свою профильную деятельность, поскольку местные власти решили превратить его в центр для лечения коронавируса.

Об этом сообщает BBC Украина.

Решение вызвало шквал недовольства среди гинекологов, которым теперь нужно лечить больных коронавирусом пациентов. Роженицы также возмущены тем, что им теперь необходимо рожать в другом учреждении.

Однако местные чиновники заявили, что другого выхода у них нет, ведь количество больных ежедневно растет, а мест для госпитализации практически не осталось.

Где будут рожать беременные?

Решение о прекращении работы родильного дома не на шутку возмутило будущих мам. Немало пациенток уже запланировали роды и договорились с врачами, однако теперь на осмотр и роды придется ехать в другое заведение.

Черкащанка Татьяна Мышалова через три месяца будет рожать во второй раз. Первого ребенка женщина родила во втором роддоме. Однако теперь вынуждена искать другое медицинское учреждение.

По словам женщины, расположение и инфраструктура вокруг роддома были идеальными для беременных женщин. В случае возникновения проблем со здоровьем ребенка, мама могла навещать его в детской больнице, которая находится рядом.

Теперь женщина должна добираться в ближайший роддом несколькими маршрутками в условиях эпидемии.

Роженица Татьяна Ищук искренне радуется, что успела родить двойню в этом роддоме. По словам женщины, прием беременных завершился. Сейчас в роддоме всего три женщины.

Однако не все роженицы одобрительно отзываются об этом заведении. Например, черкащанка Юлия Фомичева не понимает, почему все бьют тревогу.

“Я не знаю, о чем там жалеть. Облупленное здание, потрескавшийся асфальт, внутри все то же самое. Мне пришлось дважды там рожать и вовсе мне не грустно, если больше не придется делать это там “, – рассказала женщина.

Возмущение гинекологов

В конце октября врачи роддома впервые узнали, что местные власти запланировали сделать здесь стационар для лечения больных коронавирусом. Планируется оборудовать 150 мест.

С начала ноября роддом прекратил госпитализацию беременных.

Директор Черкасского городского роддома Владимир Зеленько заявил, что в заведении работают 250 человек. На время прекращения работы роддома медперсоналу предложат два варианта: либо они остаются работать с больными коронавирусом, или им обеспечат работу в других родильных домах города.

Однако работники медучреждения заявили, что есть еще один предложенный вариант – увольнение. Его озвучили для медперсонала, который против закрытия родильного.

Заведующий гинекологическим отделением Сергей Цимбалист заявил, что врачи пойдут работать в частные структуры, а когда работу родильного восстановят, работать будет некому.

Ни навыков, ни оборудования

Работники заведения заявляют, что не имеют соответствующих знаний и навыков для лечения больных коронавирусом.

“Мы не боимся Covid-19. Мы боимся не оказать специализированную помощ и не спасти людей. В теории мы, гинекологи, знаем, что делать с инфекционными пациентами. Но как провести интубации, которые мы не видели еще со времен интернатуры? Это немного неправильно – переводить работу на неподготовленных специалистов. Для этого нужно переквалифицироваться. А это средства и время”, – говорит гинеколог Наталья Притула.

Однако в мэрии заявили, что в этом родильном доме ежесуточно рожают по две женщины. Для обслуживания рожениц в города хватает ресурсов. При принятии решения власть руководствовалась интересами общества.

Директор департамента здравоохранения Черкасского городского совета Всеволод Кульчиковський заявил, что в родильном доме есть все для лечения больных коронавирусом: лаборатория, точки кислорода, столовая и дипломированные специалисты.

К слову, роддом №2 не оснащен аппаратом КТ, который активно используют для диагностики коронавируса. С 54 кислородных точек функционируют всего 13.

Местные чиновники считают, что это не проблема. КТ не является необходимым оборудованием. По их словам, хватит рентгена. О проблеме с кислородом в мэрии знают и готовятся решить это.

Отсутствие знаний по вирусологии у врачей гинекологов местные чиновники обещают исправить. Медперсонал в ближайшее время отправят на переквалификацию, которая продлится 6 месяцев. В бригаде с врачами-гинекологами будет опытный врач.