В селе Модена (Италия) местные жители рассказали о том, что неожиданно себя обнаружили, что из-под крана у них течет не вода, а вино. Это произошло из-за поломки на местном винодельном заводе.

Об этом сообщает Gazzetta di Modena.

Из-под крана у них текло ламбруско – вино, которое производят из специального сорта винограда.

Некоторые местные жители чуть было не приняли душ из вина.

No Rio de Janeiro as pessoas estão recebendo lama nas torneiras e na cidade de Módena na Itália essa semana receberam vinho lambrusco nas torneiras. O reservatório da vinícola da cidade próximo ao reservatório de abastecimento de água se rompeu. pic.twitter.com/FWzohNJp4f — Mr. MAC _ 15/03 EU VOU (@Mac2019USA) March 6, 2020



Из-за поломки одной из цистерн на заводе, вино оттуда попало в водопровод, а оттуда, соответственно, в дома местных жителей.

В издании отметили, что пока неисправность устранили, итальянцы успели набрать себе вина по стоимость водопроводной воды.

В ответ местные власти лишь извинились, написав, что такое вино “не вредит тело и не составляет угрозы для здоровья и гигиены людей”.