Об этом сообщает Gazzetta di Modena.
Из-под крана у них текло ламбруско – вино, которое производят из специального сорта винограда.
Некоторые местные жители чуть было не приняли душ из вина.
No Rio de Janeiro as pessoas estão recebendo lama nas torneiras e na cidade de Módena na Itália essa semana receberam vinho lambrusco nas torneiras. O reservatório da vinícola da cidade próximo ao reservatório de abastecimento de água se rompeu. pic.twitter.com/FWzohNJp4f
— Mr. MAC _ 15/03 EU VOU (@Mac2019USA) March 6, 2020
Из-за поломки одной из цистерн на заводе, вино оттуда попало в водопровод, а оттуда, соответственно, в дома местных жителей.
В издании отметили, что пока неисправность устранили, итальянцы успели набрать себе вина по стоимость водопроводной воды.
В ответ местные власти лишь извинились, написав, что такое вино “не вредит тело и не составляет угрозы для здоровья и гигиены людей”.
- В Германии впервые в истории не смогли собрать зимний урожай винограда для производства так называемого ледяного вина.