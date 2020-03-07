Об этом сообщает Gazzetta di Modena.

Из-под крана у них текло ламбруско – вино, которое производят из специального сорта винограда.

Некоторые местные жители чуть было не приняли душ из вина.


Из-за поломки одной из цистерн на заводе, вино оттуда попало в водопровод, а оттуда, соответственно, в дома местных жителей.

В издании отметили, что пока неисправность устранили, итальянцы успели набрать себе вина по стоимость водопроводной воды.

В ответ местные власти лишь извинились, написав, что такое вино “не вредит тело и не составляет угрозы для здоровья и гигиены людей”.