Около половины народных депутатов из фракции "Слуги народа" являются гривневыми миллионерами.

Об этом сообщил “Комитет избирателей Украины” со ссылкой на декларации депутатов.

Уточняется, что миллионерами в национальной валюте являются 153 депутата из 247 народных избранников фракции “Слуги народа”.

В частности, десятки миллионов гривен сбережений задекларировали народные депутаты Андрей Герус, и Гео Лерос, а также глава фракции Давид Арахамия.

Самыми богатыми среди депутатов фракции являются:

Олег Воронько – 123 млн. грн.; Александр Сова – 79 млн. грн.; Андрей Герус – 38 млн. грн.; Роман Мулык – 24 млн. грн.; Остап Шипайло – 22 млн. грн.; Руслан Горбенко – 22 млн. грн.; Александр Трухин – 21 млн. грн.; Давид Арахамия – 21 млн. грн.; Гео Лерос – 20 млн. грн.; Артем Культенко – 19 млн. грн.

При этом меньше всего денежных средств задекларировали “слуги” Елизавета Богуцкая, Орест Саламаха, Юлия Овчинникова и Анатолий Драбовский.