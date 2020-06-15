Об этом сообщил “Комитет избирателей Украины” со ссылкой на декларации депутатов.
Уточняется, что миллионерами в национальной валюте являются 153 депутата из 247 народных избранников фракции “Слуги народа”.
В частности, десятки миллионов гривен сбережений задекларировали народные депутаты Андрей Герус, и Гео Лерос, а также глава фракции Давид Арахамия.
Самыми богатыми среди депутатов фракции являются:
- Олег Воронько – 123 млн. грн.;
- Александр Сова – 79 млн. грн.;
- Андрей Герус – 38 млн. грн.;
- Роман Мулык – 24 млн. грн.;
- Остап Шипайло – 22 млн. грн.;
- Руслан Горбенко – 22 млн. грн.;
- Александр Трухин – 21 млн. грн.;
- Давид Арахамия – 21 млн. грн.;
- Гео Лерос – 20 млн. грн.;
- Артем Культенко – 19 млн. грн.
При этом меньше всего денежных средств задекларировали “слуги” Елизавета Богуцкая, Орест Саламаха, Юлия Овчинникова и Анатолий Драбовский.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал декларацию за 2019 год об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.