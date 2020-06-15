Об этом сообщил “Комитет избирателей Украины” со ссылкой на декларации депутатов.

Уточняется, что миллионерами в национальной валюте являются 153 депутата из 247 народных избранников фракции “Слуги народа”.

В частности, десятки миллионов гривен сбережений задекларировали народные депутаты Андрей Герус, и Гео Лерос, а также глава фракции Давид Арахамия.

Самыми богатыми среди депутатов фракции являются:

  1. Олег Воронько – 123 млн. грн.;
  2. Александр Сова – 79 млн. грн.;
  3. Андрей Герус – 38 млн. грн.;
  4. Роман Мулык – 24 млн. грн.;
  5. Остап Шипайло – 22 млн. грн.;
  6. Руслан Горбенко – 22 млн. грн.;
  7. Александр Трухин – 21 млн. грн.;
  8. Давид Арахамия – 21 млн. грн.;
  9. Гео Лерос – 20 млн. грн.;
  10. Артем Культенко – 19 млн. грн.

При этом меньше всего денежных средств задекларировали “слуги” Елизавета Богуцкая, Орест Саламаха, Юлия Овчинникова и Анатолий Драбовский.

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