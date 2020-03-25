Об этом свидетельствуют данные исследования.
Сунетра Гупта, профессор теоретической эпидемиологии в Оксфордском университете заявила, что если такое моделирование подтвердится на практике, то один из тысячи пациентов будет нуждаться в госпитализации и стационарном лечении. Она подчеркнула, что у большинства пациентов появились или появляются легкие симптомы заболевания, либо их вообще не будет.
“Нам необходимо немедленно начать широкомасштабные серологические исследования – тестирование на антитела, чтобы оценить, на какой стадии эпидемии мы сейчас находимся”, – сказала она.
Моделирование показывает период с середины января по середину марта.
В Оксфорде отметили, что коронавирус распространяется в стране уже более месяца, еще до того, как в конце февраля было диагностировано первый случай.
“Исследование представляет совершенно иной взгляд на эпидемию, чем моделирование Имперского колледжа Лондона, которое сильно повлияло на политику правительства”, – сказано в материале.
Профессор отметила, что была удивлена тому, что признание моделирования Имперского колледжа было признано столь безоговорочно.
В моделировании исследователей из Оксфорда заложен принцип “массового иммунитета”, согласно которому вирус перестанет распространяться тогда, как у достаточного количества людей выработаются антитела против него.
В Оксфорде считают, что у населения уже есть достаточный иммунитет, чтобы дальше распространялся коронавирус. Если их предположение подтвердится, то ограничения по карантинным мерам могут быть сняты гораздо раньше.
Также сообщается, что Оксфордская группа исследователей работает с коллегами в университетах Кембриджа и Кента, чтобы как можно скорее начать тестирование антител населения в целом, используя специализированные “анализы нейтрализации, которые обеспечивают надежное считывание защитного иммунитета”.
- По состоянию на 2:30 часов 24 марта в Великобритании зафиксировано 6726 случаев COVID-19. 336 пациентов погибли, еще 140 — выздоровели.
- В связи с распространением коронавируса COVID-19 в Великобритании с 20 марта закрыты почти все школы.
- В Лондоне с четверга, 19 марта, из-за вспышки коронавируса COVID-19 закрыты несколько десятков станций метро.