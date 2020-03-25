Моделирование исследователей из Оксфордского университета показало, что половина населения Великобритании уже может быть заражена коронавирусом Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные исследования.

Сунетра Гупта, профессор теоретической эпидемиологии в Оксфордском университете заявила, что если такое моделирование подтвердится на практике, то один из тысячи пациентов будет нуждаться в госпитализации и стационарном лечении. Она подчеркнула, что у большинства пациентов появились или появляются легкие симптомы заболевания, либо их вообще не будет.

“Нам необходимо немедленно начать широкомасштабные серологические исследования – тестирование на антитела, чтобы оценить, на какой стадии эпидемии мы сейчас находимся”, – сказала она.

Моделирование показывает период с середины января по середину марта.

В Оксфорде отметили, что коронавирус распространяется в стране уже более месяца, еще до того, как в конце февраля было диагностировано первый случай.

“Исследование представляет совершенно иной взгляд на эпидемию, чем моделирование Имперского колледжа Лондона, которое сильно повлияло на политику правительства”, – сказано в материале.

Профессор отметила, что была удивлена тому, что признание моделирования Имперского колледжа было признано столь безоговорочно.

В моделировании исследователей из Оксфорда заложен принцип “массового иммунитета”, согласно которому вирус перестанет распространяться тогда, как у достаточного количества людей выработаются антитела против него.

В Оксфорде считают, что у населения уже есть достаточный иммунитет, чтобы дальше распространялся коронавирус. Если их предположение подтвердится, то ограничения по карантинным мерам могут быть сняты гораздо раньше.

Также сообщается, что Оксфордская группа исследователей работает с коллегами в университетах Кембриджа и Кента, чтобы как можно скорее начать тестирование антител населения в целом, используя специализированные “анализы нейтрализации, которые обеспечивают надежное считывание защитного иммунитета”.