К концу 21 века почти половина песчаных пляжей в мире могут уйти под воду из-за глобального потепления.

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что песочная эрозия поставит под угрозу дикую природу и может нанести тяжелый урон прибрежным поселениям, в которых больше не будет буферных зон для защиты от повышения уровня моря и штормовых нагонов.

Согласно новому исследованию Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, через 30 лет эрозия уничтожит 36 097 км или 13,6 % песчаных береговых линий.

Эксперты прогнозируют, что ситуация существенно ухудшится во второй половине столетия, когда под воду уйдет еще 95 061 км или 25,7 % пляжей Земли.

Однако эти оценки далеко не самые катастрофические, они полагаются на оптимистичный прогноз международных действий по борьбе с разрушением климата, согласно которому, уровень океана до 2100 года увеличится только на 50 см.

Тем не менее, если мир продолжит выделять углерод с нынешними темпами, то уровень моря повысится примерно на 80 см. Если это произойдет, в общей сложности 131 745 км пляжей, или 13 % свободной ото льда береговой линии планеты, окажутся под водой.

По всему земному шару среднее отступление от береговой линии составит, по оптимистическому прогнозу, 86,4 метра или, по пессимистическому – 128,1 метра. Наиболее пострадавшими окажутся Австралия, которая потеряет 14 849 км и Канада (14 425 км), за ними следуют Чили (6 659 км), Мексика (5488 км), Китай (5440 км) и США (5530 км). Гамбия и Гвинея-Бисау имеют короткие береговые линии, но, по прогнозам, они потеряют более 60 % своих территорий.