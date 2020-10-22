Об этом сообщил в Facebook ветеран “Азова” Александр Тарнавский.
Тарнавский опросил депутатов, которые направлялись поездом на Донбасс с целью двухдневного визита для того, чтобы узнать, какая там сейчас обстановка.
Глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия в комментарии Тарнавскому отметил, что некоторые опоздали на поезд или направляются из других областей, но общее количество тех, кто уехал, — более 100 человек.
“Нет, есть сто. Больше ста человек. И еще люди доезжают. Мужчина из Харьковской области, два человека опоздали на 2 и 4 минуты, они сейчас догоняют нас на машинах”, — сказал он.
В то же время нардеп той же фракции Святослав Юраш отметил, что поехали около 50 человек.
“Я не скажу вам точно, но я видел до ста. Это на два дня, два дня путешествия. Это поездка растянутая будет. Я видел около 50, ходя здесь в поезде. Может, еще есть, просто я их не увидел”, — сказал он .
Сам Тарнавский насчитал около 60 нардепов в поезде.
Ранее в комментарии агентству “Укринформ” заместитель главы фракции Евгения Кравчук сообщила, что с рабочей поездкой на Донбасс утром 21 октября выехали “около ста народных депутатов”.
Кравчук также объяснила, почему на Донбасс фракция отправилась не в полном составе. По ее словам, это “добровольная поездка”.
Она также подтвердила, что некоторые из нардепов не поехали из-за состояния здоровья или дел, связанных с выборами.
“Часть депутатов не поехали по состоянию здоровья — болеют или недавно переболели, или заняты на выборах, поскольку являются руководителями организаций, кураторами выборов”, — рассказала она.
- Как известно, поездку “слуг” накануне анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Во время выступления с посланием в Верховной Раде он отмечал, что на Донбасс должны поехать 120 депутатов “Слуги народа”, которые “услышат о ситуации там не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей”.