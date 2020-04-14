Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных Социологической группой “Рейтинг” в течение 10-12 апреля 2020 года.

Так, 51 % опрошенных высказались в поддержку принятие документа и только 17 % – против. Еще 32 % респондентов не смогли определиться с ответом.

“Больше всего сторонников этих изменений среди самых старших опрошенных, сторонников партий “Европейская Солидарность” и “Голос”, – отмечают социологи.

В ходе опроса 40 % респондентов заявили, что знают о том, что недавно Парламент проголосовал в первом чтении за законопроект о запрете возвращения национализированных банков их прежним владельцам.

Еще 27 % что-то слышали об этом, а 31 % опрошенных ничего об этом не знают.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2 %.