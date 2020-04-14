Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных Социологической группой “Рейтинг” в течение 10-12 апреля 2020 года.
Так, 51 % опрошенных высказались в поддержку принятие документа и только 17 % – против. Еще 32 % респондентов не смогли определиться с ответом.
“Больше всего сторонников этих изменений среди самых старших опрошенных, сторонников партий “Европейская Солидарность” и “Голос”, – отмечают социологи.
В ходе опроса 40 % респондентов заявили, что знают о том, что недавно Парламент проголосовал в первом чтении за законопроект о запрете возвращения национализированных банков их прежним владельцам.
Еще 27 % что-то слышали об этом, а 31 % опрошенных ничего об этом не знают.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2 %.
- Ранее Парламент принял за основу законопроект о внесении изменений в банковское законодательство, известный как “антиколомойский”. В соответствии с ним будет запрещено возвращение национализированных банков их экс-владельцам. Ко второму чтению к документу подано более 16 тысяч правок.
- Депутат от фракции “Слуга народа” Александр Качура подал обращение к главе редакционного совета национального проекта “Книга рекордов Украины” с прошением зафиксировать рекорд по количеству правок к “антиколомойскому” закону.
- Исключенный из “Слуги народа” нардеп Антон Поляков, который подал 6033 правки к “антиколомойскому” закону выдвинул ультиматум Верховной Раде.