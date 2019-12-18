Половина украинцев признались, что верят в существование Святого Николая, около трети верят в Деда Мороза.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного группой “Рейтинг”.

По информации из исследования количество украинцев, которые верят в Святого Николая, выросло с 43 до 50 процентов с 2018 года.

При этом на западе страны в Святого Николая верят 58% людей.

76% граждан дарят подарки родным на День Святого Николая. Количество тех, кто придерживается такой традиции, также увеличилось с 2018 года.

Отмечается, что в Деда Мороза верит 31% украинцев. В него больше верят жители юга страны.

40% опрошенных граждан Украины считают своими самыми любимыми праздниками Рождество и Новый год, а 7% опрошенных больше любят День Святого Николая.

По информации из исследования, Новый год больше любят на востоке, на юге, и в центре страны. На западе любимым праздником считают Рождество.

Также сообщается, что около 80% украинцев собираются поставить дома новогоднюю елку. Среди них 40% поставят живое дерево, а 38% – искусственное.