Половина украинцев больше боятся экономических последствий кризиса, спровоцированного эпидемией коронавируса, чем самого заболевания COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.

Социологи спрашивали у респондентов, чего они больше боятся: заболеть COVID-19 или экономических последствий для своей семьи.

В итоге 50% опрошенных сообщили, что больше боятся экономических последствий коронакризиса.

А 34% сообщили, что боятся больше самого заболевания, чем финансовых трудностей. Как отмечают социологи, таких людей больше среди старшего населения, женщин, жителей сел.

Еще 8% респондентов заявили, что “ничего не боятся”.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Сроки проведения: 27 ноября – 1 декабря 2020 года.