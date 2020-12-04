Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.
Социологи спрашивали у респондентов, чего они больше боятся: заболеть COVID-19 или экономических последствий для своей семьи.
В итоге 50% опрошенных сообщили, что больше боятся экономических последствий коронакризиса.
А 34% сообщили, что боятся больше самого заболевания, чем финансовых трудностей. Как отмечают социологи, таких людей больше среди старшего населения, женщин, жителей сел.
Еще 8% респондентов заявили, что “ничего не боятся”.
Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Сроки проведения: 27 ноября – 1 декабря 2020 года.
- Согласно этому же опросу, лишь 35% украинцев постоянно носят защитные маски для лица на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 и карантинных ограничений.