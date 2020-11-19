Половина украинцев не одобряют перенаправление денежных средств из Фонда для борьбы с коронавирусом COVID-19 на строительство дорог.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, проведенного 15-17 ноября 2020 года.

Так, абсолютное большинство респондентов (98%) считают нужным в первую очередь направить средства из специального фонда на закупку средств защиты для врачей, а также на закупку оборудования для больниц.

Кроме того, 97% опрошенных заявили о необходимости направить деньги из COVID-фонда на обустройство больничных коек медицинским кислородом и закупку лекарств.

А 94% респондентов заявили о необходимости использовать деньги на доплаты врачам и лицам, привлеченным к борьбе с коронавирусом.

Помимо этого, 86% опрошенных высказались в пользу направления денег на увеличение тестирования на коронавирус.

Выделение средств фонда на строительство мобильных госпиталей поддерживают 81% опрошенных.

За выделение денег на компенсации предпринимателям за вынужденный простой из-за карантина также высказались 81% респондентов.

Меньше всего украинцы поддерживают использование средств специального фонда борьбы с коронавирусом на строительство дорог. В частности, 48% респондентов поддержали такую идею. В то же время 50% опрошенных высказались против.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.