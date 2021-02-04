Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 2-3 февраля 2021 года.

Так, в ходе опроса идею отставки президента Владимира Зеленского и назначения досрочных выборов главы государства поддержали 50% респондентов. Еще 46% высказались против.

Идею роспуска Верховной Рады и досрочные перевыборы поддержали 63% опрошенных, а против высказались – 30%.

Отставку Правительства Дениса Шмыгаля и назначение нового Кабмина поддержали 62% опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 29% респондентов.

По данным социологов, в течение последних двух месяцев поддержка досрочных парламентских выборов возросла с 58% до 63%. А с ноября 2019 года поддержка досрочных выборов ВР выросла на 29%.

За последние два месяца поддержка идеи отставки президента возросла с 39% до 50% (то есть на 11%), а с мая 2020 года – на 23%.

Поддержка идеи отставки Кабмина возросла за два месяца с 60% до 62%.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.