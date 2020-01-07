Об этом вице-спикер Сейма Польши Малгожата Кидава-Блонська написала на своей странице в Twitter.
По ее словам, данный закон с названием “против российской пропаганды, очерняющей Польшу” будет представлен уже на следующем заседании Сейма.
“Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно”, – пишет она.
Отмечается, что ранее глава фракции правящей польской партии “Право и справедливость” Рышард Терлецки уже говорил, что комитет парламента по внешней политике работает над таким документом.
По словам Терлецки, работа над законом должна быть закончена уже в среду, 8 декабря.
- Министерство иностранных дел (МИД) Польши обвинило президента России Владимира Путина в искажении истории Второй мировой войны.