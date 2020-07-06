Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
Уточняется, что в час ночи, 6 июля, на границе с Польшей был открыт автомобильный пункт пропуска “Грушев-Будомеж”. До утра его уже пересекли 74 пассажира.
Сообщается, что украинские пограничники возобновили работу пропускного пункта сразу же после того, как это стало возможным с польской стороны.
По состоянию на данный момент на границе с Польшей не осуществляется пропуск в пунктах “Угринов”, “Смильница” и “Устилуг”. Их работа также возобновится сразу же после того, когда заработают пропускные пункты с польской стороны.
В ГПСУ сообщили, что пункты пропуска, открытые на данный момент на границе с государствами Европейского Союза, позволяют обеспечить ритмичный пропуск всего пассажиро-транспортного потока.
30 июня, Совет Европейского союза принял решение открыть внешние границы для
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