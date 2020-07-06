В Государственной пограничной службе заявили об открытии еще одного пропускного пункта на границе с Польшей.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Уточняется, что в час ночи, 6 июля, на границе с Польшей был открыт автомобильный пункт пропуска “Грушев-Будомеж”. До утра его уже пересекли 74 пассажира.

Сообщается, что украинские пограничники возобновили работу пропускного пункта сразу же после того, как это стало возможным с польской стороны.

По состоянию на данный момент на границе с Польшей не осуществляется пропуск в пунктах “Угринов”, “Смильница” и “Устилуг”. Их работа также возобновится сразу же после того, когда заработают пропускные пункты с польской стороны.

В ГПСУ сообщили, что пункты пропуска, открытые на данный момент на границе с государствами Европейского Союза, позволяют обеспечить ритмичный пропуск всего пассажиро-транспортного потока.

30 июня, Совет Европейского союза принял решение открыть внешние границы для