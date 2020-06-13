Об этом сообщает TVN24.
Открытие польских границ означает, что путешественники имеют право на свободный въезд, выезд и транзит через Польшу и не обязаны проходить карантин. Отмена ограничений также касается всех граждан ЕС, которые будут приезжать из соседних с Польшей стран.
Внешние границы ЕС пока остаются закрытыми.
Кроме того, карантинное обязательство не применяется с пятницы при пересечении польско-литовской границы.
- Ранее сообщалось, что в Польше продлили запрет на международные пассажирские авиаперевозки, введенный из-за эпидемии в стране, до 16 июня.