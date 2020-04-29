Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в среду, что Польша откроет гостиницы и торговые центры 4 мая. Кроме того, власти рассмотрят возможность открытия дошкольных учреждений с 6 мая.
Меры будут предприняты в рамках ослабления ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.
Напомним, Польша начала ослаблять некоторые ограничения в начале апреля. В частности, были ослаблены правила при пребывании покупателей в магазинах.
В Польше, где проживает 38 миллионов человек, зафиксировано 12 415 случаев и 606 смертей от COVID-19.
- В России от коронавируса COVID-19 умер 48-летний настоятель московского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин, который выступал против закрытия храмов из-за пандемии.