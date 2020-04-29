В Польше с 4 мая запланировано ослабление карантинных ограничений.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в среду, что Польша откроет гостиницы и торговые центры 4 мая. Кроме того, власти рассмотрят возможность открытия дошкольных учреждений с 6 мая.

Меры будут предприняты в рамках ослабления ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

Напомним, Польша начала ослаблять некоторые ограничения в начале апреля. В частности, были ослаблены правила при пребывании покупателей в магазинах.

В Польше, где проживает 38 миллионов человек, зафиксировано 12 415 случаев и 606 смертей от COVID-19.