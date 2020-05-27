Об этом сообщает Polskie radio.

Уточняется, что в Польше хотят отказаться от российского газа уже в 2022 году.

Отмечается, что в данный момент именно российский газ покрывает 60% внутреннего спроса в Польше. Однако еще четыре года назад показатель составлял 87%.

По словам главы Польской нефтегазовой компании, для того, чтобы отказаться от российского газа, страна развивает газопорт в Свиноустье, а уже с 2022 года экономика государства может быть освобождена от поставок газа из России.

Уточняется, что новый газопорт сможет помочь импортировать около 8,5 млрд кубометров газа в год. В данный момент мощность терминала составляет 5 млрд кубометров.

Напомним, что президентские выборы в Польше, назначенные на 10 мая, решено перенести на более поздний срок.