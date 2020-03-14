В Польше приняли решение приостановить международное железнодорожное и авиационное пассажирское сообщение, запретить въезд в страну иностранцам, а также ограничить работу торговых центров и проведение массовых мероприятий.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

При этом, пункты пропуска на границе будут открыты, и иностранцы смогут покинуть страну.

Международное авиа и железнодорожное сообщение будет приостановлено в ночь с 14 на 15 марта.

По словам премьер-министра, случаи заболевания коронавирусом в Польше были привезены извне, потому власти принимают настолько радикальные меры, чтобы вирус и дальше «волнами» не проникал в страну.

При этом, дефицита товаров в стране быть не должно, так как грузовые перевозки будут осуществлять в обычном режиме. Внутреннее авиа и железнодорожное сообщение также останется без изменений.

Польская граница также будет открыта для самих поляков, которые будут возвращаться в страну на личных автомобилях. Но после пересечения границы они обязаны пройти 14-дневный карантин.

В торговых центрах будут работать только продовольственные магазины, банки, аптеки, магазины со средствами личной гигиены.

Рестораны, клубы. Пабы, бары и казино также будут закрыты. Массовые собрания ограничат до 50 людей.