Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
При этом, пункты пропуска на границе будут открыты, и иностранцы смогут покинуть страну.
Международное авиа и железнодорожное сообщение будет приостановлено в ночь с 14 на 15 марта.
По словам премьер-министра, случаи заболевания коронавирусом в Польше были привезены извне, потому власти принимают настолько радикальные меры, чтобы вирус и дальше «волнами» не проникал в страну.
При этом, дефицита товаров в стране быть не должно, так как грузовые перевозки будут осуществлять в обычном режиме. Внутреннее авиа и железнодорожное сообщение также останется без изменений.
Польская граница также будет открыта для самих поляков, которые будут возвращаться в страну на личных автомобилях. Но после пересечения границы они обязаны пройти 14-дневный карантин.
В торговых центрах будут работать только продовольственные магазины, банки, аптеки, магазины со средствами личной гигиены.
Рестораны, клубы. Пабы, бары и казино также будут закрыты. Массовые собрания ограничат до 50 людей.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Последний раз ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году во время распространения “свиного гриппа” N1H1.
- В Украине подтверждены уже три случая заражения коронавирусом COVID-19.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения с некоторыми странами.