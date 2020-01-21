Официальная Варшава призывает президента России Владимира Путина не использовать тему Холокоста для "политических игр" в рамках предстоящего форума в Израиле.

Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ”.

Уточняется, что с соответствующим заявлением выступил замглавы польского МИДа Шимон Шинковский вел Сеньк.

“Призываем президента Российской Федерации не использовать память о жертвах Холокоста для политических игр”, – сказал он.

Также в Польше подчеркивают, что президент Дуда считает, что Владимир Путин использует предстоящие мероприятия в интересах агрессивной политики России против Польши.

“Наверное, это даст Путину возможность осуществлять дальнейшие попытки убеждать в собственной версии истории, причинах и ходе Второй мировой войны и легитимизировать действия России на международной арене”, – говорит Шинковский вел Сенк.

Помимо того, в польском МИДе еще раз заявили, что Дуда не поедет в Иерусалим, поскольку не хочет выслушивать пренебрежительные высказывания в сторону Польши, не имея при этом возможности ответить на них в своем личном выступлении.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свой первый официальный визит в Израиль. Он пройдет на 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц.