Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства в Twitter.
Уточняется, что запрет на работу торговых центров, парикмахерских, кинотеатров и косметических центров будет действовать в Польше до 19-го апреля.
Также еще на 7 дней были продлены ограничения по допустимому количеству людей в магазинах. Строительные магазины будут закрыты по выходным дням.
При этом занятия в школах и запрет на международное воздушное и железнодорожное сообщение Польша продлевает до 26-го апреля.
“Мы также продлеваем закрытие границ, санитарный пограничный контроль и обязательный карантин”, – заявил премьер-министр Матуеш Моравецкий.
По словам главы правительства, некоторые из ограничений будут действовать еще дольше.
Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день в Польше подтвержден 5341 случай инфицирования коронавирусом и 164 жертвы COVID-19.
- Как сообщалось ранее, 14 марта правительство Польши решило закрыть границы для иностранцев на 10 дней.
- В среду, 25 марта, было принято решение о продлении действия ограничения еще на 20 дней. Границы страны будут закрыты для иностранных граждан до середины апреля.