Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства в Twitter.

Уточняется, что запрет на работу торговых центров, парикмахерских, кинотеатров и косметических центров будет действовать в Польше до 19-го апреля.

Также еще на 7 дней были продлены ограничения по допустимому количеству людей в магазинах. Строительные магазины будут закрыты по выходным дням.

При этом занятия в школах и запрет на международное воздушное и железнодорожное сообщение Польша продлевает до 26-го апреля.

“Мы также продлеваем закрытие границ, санитарный пограничный контроль и обязательный карантин”, – заявил премьер-министр Матуеш Моравецкий.

По словам главы правительства, некоторые из ограничений будут действовать еще дольше.

Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день в Польше подтвержден 5341 случай инфицирования коронавирусом и 164 жертвы COVID-19.