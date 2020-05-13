В Польше приняли решение еще на месяц продлить контроль на внутренних границах со странами Европейского Союза.

Об этом сообщает польский канал RMF24.

Уточняется, что Польша не будет отменять контроль на границах с государствами Европейского Союза как минимум до 12 июня. До этого момента также будут ограничения на въезд иностранцев в страну.

Соответствующее распоряжение на следующие 30 дней было подписано министром внутренних дел Мариушем Каминским.

“Пограничный контроль на внутренней границе (с Германией, Литвой, Чехией и Словакией) продлен еще на 30 дней: с 14 мая по 12 июня. Как и сейчас границу можно будет пересечь только в определенных местах”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что с начала карантина в Польше уже четвертый раз продлевают срок действия контроля на границах.