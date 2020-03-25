Об этом сообщил на брифинге министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский.
Как сообщалось ранее, 14 марта правительство Польши решило закрыть границы для иностранцев на 10 дней.
В среду, 25 марта, было принято решение о продлении действия ограничения еще на 20 дней. Границы страны будут закрыты для иностранных граждан до середины апреля.
“В соответствии с международным правом решение было продлено еще на 20 дней. Наши границы остаются закрытыми до 13 апреля”, — проинформировал Каминський.
В течение этого времени на территорию Польши будут допущены только польские граждане, дипломаты, иностранцы, имеющие польскую карту, право на проживание/работу или являющиеся супругами/детьми польских граждан.
- По состоянию на 25 марта в Польше зафиксировано 975 случаев COVID-19. 13 пациентов погибли, двое выздоровели.
- С 14 марта в Польше приостановлено международное железнодорожное и авиационное пассажирское сообщение, работа торговых центров и проведение массовых мероприятий ограничены. Также в государстве ввели ограничение на передвижение по улицам до 11 апреля.
- Соблюдение карантина в Польше проверяют при помощи приложения для мобильного телефона. У пользователя будет 20 минут на, чтобы отправить селфи с геометкой. В противном случае в дом наведается полиция.