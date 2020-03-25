Республика Польша продлила временное закрытие границ для иностранцев с связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил на брифинге министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский.

Как сообщалось ранее, 14 марта правительство Польши решило закрыть границы для иностранцев на 10 дней.

В среду, 25 марта, было принято решение о продлении действия ограничения еще на 20 дней. Границы страны будут закрыты для иностранных граждан до середины апреля.

“В соответствии с международным правом решение было продлено еще на 20 дней. Наши границы остаются закрытыми до 13 апреля”, — проинформировал Каминський.

В течение этого времени на территорию Польши будут допущены только польские граждане, дипломаты, иностранцы, имеющие польскую карту, право на проживание/работу или являющиеся супругами/детьми польских граждан.