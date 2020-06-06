В Польше продлили запрет на международные пассажирские авиаперевозки, введенный из-за эпидемии в стране, до 16 июня.

Об этом сообщает польское издание Onet.pl.

“В связи с эпидемией в Республике Польша, необходимо продлить период запрета на международные авиарейсы”, – говорится в распоряжении Совета министров.

В документе определяется, что запрет на международные авиарейсы продлится до 16 июня.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, всего с начала эпидемии в Польше коронавирусом заразились 25669 человек, из которых 1143 человека умерли и 12641 человек выздоровел.

Как известно, 14 марта в Польше приняли решение приостановить международное железнодорожное и авиационное пассажирское сообщение, запретить въезд в страну иностранцам, а также ограничить работу торговых центров и проведение массовых мероприятий.